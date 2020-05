© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo Decreto rilancio "abbiamo lavorato per settimane per dare risposte alle famiglie, alle imprese, ai lavoratori. Rilanciamo il Paese. Non lasciamo nessuno indietro". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola su Twitter. (Res)