Decreto Rilancio: Di Maio, importante passo per ripartenza

- I cittadini giustamente chiedevano delle risposte per affrontare questa emergenza: da poco in Consiglio dei ministri abbiamo approvato un decreto da 55 miliardi.‬ Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio in un messaggio sul suo profilo Facebook. "Un grande lavoro di squadra da parte di ogni singolo componente di questo governo. In pratica una maxi manovra", ha dichiarato il ministro degli Esteri. "Con questi soldi daremo supporto a lavoratori, famiglie, imprese e fasce più deboli del paese", ha aggiunto. "Una cifra sostanziosa e doverosa, ma attenzione: non sarà l’ultimo intervento economico. Siamo già al lavoro per nuovi provvedimenti per rilanciare investimenti ed export", ha sottolineato il ministro. (Res)