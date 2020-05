Decreto Rilancio: Guerini, Difesa potenziata contro il Covid, Italia ha bisogno di ripartire (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel decreto approvato viene assicurato – ha aggiunto il ministro – un ulteriore potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature del servizio sanitario militare, tra cui la valorizzazione dei tre ospedali militari di riferimento: il Policlinico Militare del Celio e quello di Milano a Baggio dell'Esercito e il Polo della Marina Militare a Taranto. Nonché l'arruolamento temporaneo di 70 medici e 100 infermieri a favore delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati”. La Difesa, ha sottolineato Guerini, "ha svolto un ruolo determinante al servizio dei cittadini e valorizzerà ancor più la capacità sanitaria e oltre alla recente assunzione di sei biologi per il Dipartimento di medicina sperimentale del Celio, sarà potenziato anche l’Istituto chimico farmaceutico militare di Firenze, in prima linea dall’inizio di questa emergenza, con l’acquisto di ulteriori macchinari”. Inoltre, ha detto in conclusione Guerini, "è stato previsto l’innalzamento da mille a 2 mila euro del bonus babysitting a favore degli operatori sanitari, nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19". (Com)