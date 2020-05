Cultura: Turkmenistan-Italia, centenario Fellini 1920-2020 ad Ashgabat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ridotte limitazioni imposte per il coronavirus, applicate prevalentemente alle frontiere esterne ed interne in un paese che non ha dichiarato casi ufficialmente accertati, hanno permesso lo svolgimento, con pieno successo, di un seminario per il centenario di Federico Fellini svoltosi presso l’Istituto di cultura del Turkmenistan di Ashgabat, aperto dall’ambasciatore d’Italia ad Ashgabat Diego Ungaro, dal Vice-Ministro per la Cultura e dalla vicedirettrice dell’Istituto. L’evento – cui, come riferisce una nota, ha partecipato un elevato numero di studenti e professori – si è articolato nella proiezione di un breve documentario sulla imminente apertura del museo Fellini a Rimini, una introduzione al film “La strada”, la sua proiezione nella versione doppiata in lingua russa, seguita da una approfondita discussione con numerosi interventi degli studenti, stimolata e sostenuta da una serie di materiali di presentazione - biografia di Fellini, temi di approfondimento, sintetica brochure - predisposti per l’occasione in lingua turkmena dall’Ambasciata d’Italia, grazie al sostegno del programma straordinario “Vivere all’italiana”. Nell’atrio dell’Istituto è stata predisposta una mostra, montata su pannelli, di una selezione dei celebri disegni di Fellini tratti dal suo “libro dei sogni”, resi disponibili dal Comune di Rimini, che ha suscitato un vivo interesse tra i partecipanti. (Com)