Usa: l'allarme di Jerome Powell gela Wall Street, Dow Jones a meno 2,2 per cento

- Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha gelato Wall Street: la ripresa dell'economia è tutt'altro che dietro l'angolo. Un allarme che si è riflesso immediatamente sui listini. Wall Street, dopo un avvio positivo ha invertito immediatamente la rotta e a fine giornata ha chiuso in ribasso, con il Dow Jones che ha registrato il suo giorno peggiore dall'inizio del mese. Il Dow ha chiuso in calo del 2,2 per cento o 517 punti. Lo S&P 500 è sceso dell'1,7 per cento, mentre il Nasdaq Composite è sceso dell'1,6 per cento. A deludere i mercati è stata anche l'ennesima bocciatura di Powell all'adozione di tassi negativi, come pure reclamato a gran voce da Donald Trump. Per il numero uno della Fed, i rischi e i dubbi sulla loro efficacia sono troppi ed eccessivo è il loro peso negativo sulla redditività delle banche. (segue) (Nys)