Ue: Centeno risponde a Fico, crisi Covid-19 peggior recessione da Grande depressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del Covid-19 non è semplicemente una crisi sanitaria acuta e senza precedenti, ma ha anche innescato la peggior recessione dall’epoca della Grande depressione. È quanto si legge in una lettera del presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, in risposta risponde al presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, e agli altri presidenti dei parlamenti che gli avevano scritto qualche settimana fa. “Come avete sottolineato, occorre uno straordinario sforzo di mobilitazione delle risorse e degli investimenti necessari per attenuare le ricadute socioeconomiche della crisi e ricostruire le nostre economie in uno spirito di solidarietà. I governi e i parlamenti nazionali hanno effettivamente preso provvedimenti celeri e di ampio respiro a sostegno dell’economia. Tuttavia il Covid-19, essendo uno shock esterno che colpisce l’intera eurozona, esige un’azione coordinata e comune degli Stati membri a tutela del buon funzionamento del mercato unico e dell’Unione economica e monetaria”, ha scritto Centeno. Su questo tema l’Eurogruppo ha lavorato nelle ultime settimane, raggiungendo, nella sua riunione del 9 aprile, un accordo su una serie di proposte nel contesto di una risposta globale e coordinata che mirano a integrare gli sforzi nazionali e le iniziative delle istituzioni dell’Ue, sono illustrate in una relazione dell’Eurogruppo. (segue) (Res)