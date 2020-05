Ue: Centeno risponde a Fico, crisi Covid-19 peggior recessione da Grande depressione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste proposte, prosegue Centeno, “comprendono reti di sicurezza comuni di vasta portata per lavoratori, aziende e titoli di stato. Cumulativamente, queste proposte possono erogare fino a 540 miliardi di euro facendo leva sulla nostra forza finanziaria collettiva e sulla solidarietà europea. Ci si sta adoperando per renderle operative nelle prossime settimane, conformemente alle conclusioni del presidente del Consiglio europeo in esito alla videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 23 aprile”. Oltre a ciò, ha aggiunto il presidente dell’Eurogruppo, il Consiglio Ue “ha convenuto di portare avanti i lavori attorno a un Fondo per la ripresa temporaneo e mirato per scaglionare nel tempo i costi straordinari della crisi in atto, garantendo al tempo stesso la solidarietà con gli Stati membri più colpiti”. Il Fondo, prosegue, “finanzierebbe programmi dell’Ue in armonia con le priorità dell’Unione mediante una dotazione finanziaria adeguata, senza escludere una discussione su fonti di finanziamento e strumenti finanziari innovativi”. (segue) (Res)