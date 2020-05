Secondo Centeno la crisi innescata dal Covid-19 è "la peggior recessione dalla Grande depressione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del Covid-19 non è semplicemente una crisi sanitaria acuta e senza precedenti, ma ha anche innescato la peggior recessione dall’epoca della Grande depressione. È quanto si legge in una lettera del presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, in risposta al presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, e agli altri presidenti dei parlamenti che gli avevano scritto qualche settimana fa. “Come avete sottolineato, occorre uno straordinario sforzo di mobilitazione delle risorse e degli investimenti necessari per attenuare le ricadute socioeconomiche della crisi e ricostruire le nostre economie in uno spirito di solidarietà. I governi e i parlamenti nazionali hanno effettivamente preso provvedimenti celeri e di ampio respiro a sostegno dell’economia. Tuttavia il Covid-19, essendo uno shock esterno che colpisce l’intera eurozona, esige un’azione coordinata e comune degli Stati membri a tutela del buon funzionamento del mercato unico e dell’Unione economica e monetaria”, ha scritto Centeno. Su questo tema l’Eurogruppo ha lavorato nelle ultime settimane, raggiungendo, nella sua riunione del 9 aprile, un accordo su una serie di proposte nel contesto di una risposta globale e coordinata che mirano a integrare gli sforzi nazionali e le iniziative delle istituzioni dell’Ue, sono illustrate in una relazione dell’Eurogruppo.Queste proposte, prosegue Centeno, “comprendono reti di sicurezza comuni di vasta portata per lavoratori, aziende e titoli di stato. Cumulativamente, queste proposte possono erogare fino a 540 miliardi di euro facendo leva sulla nostra forza finanziaria collettiva e sulla solidarietà europea. Ci si sta adoperando per renderle operative nelle prossime settimane, conformemente alle conclusioni del presidente del Consiglio europeo in esito alla videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 23 aprile”. Oltre a ciò, ha aggiunto il presidente dell’Eurogruppo, il Consiglio Ue “ha convenuto di portare avanti i lavori attorno a un Fondo per la ripresa temporaneo e mirato per scaglionare nel tempo i costi straordinari della crisi in atto, garantendo al tempo stesso la solidarietà con gli Stati membri più colpiti”. Il Fondo, prosegue, “finanzierebbe programmi dell’Ue in armonia con le priorità dell’Unione mediante una dotazione finanziaria adeguata, senza escludere una discussione su fonti di finanziamento e strumenti finanziari innovativi”.In questo contesto, prosegue Centeno nella lettera, “è stato chiesto alla Commissione di analizzare l’esatto fabbisogno e sottoporre con urgenza una proposta che sia commisurata all’entità della sfida odierna e chiarisca il nesso con il Quadro finanziario pluriennale”. L’Eurogruppo, si legge ancora, “darà il suo apporto a questo flusso di lavoro nei modi opportuni. Continuerà a seguire con attenzione la situazione economica e a contribuire a preparare il terreno per una vigorosa ripresa dell’economia”. Infine, conclude Centeno, “sono assolutamente d’accordo sul fatto che i Parlamenti nazionali debbano prendere parte attiva a questa discussione. Potete contare sul mio pieno appoggio a tal fine”. (Res)