- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa sul decreto Rilancio al termine del Cdm, ha spiegato che "per i lavoratori le misure sono cospicue: 25,6 miliardi. Ci sono le risorse per rafforzare Cassa integrazione e bonus autonomi". "Sono ammortizzatori sociali, ma economici perché servono alle imprese per preservare l'efficienza produttiva", ha aggiunto. (Rin)