- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa sul decreto Rilancio al termine del Cdm, ha spiegato che "le misure di sostegno per le imprese sono circa 15-16 miliardi che saranno erogati in varie forme: per le più piccole avremo anche indennizzi a fondo perduto". "Tagliamo anche 4 miliardi di tasse per tutte le imprese fino a 250 miliardi di fatturato", ha aggiunto. (Rin)