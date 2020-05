© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto rilancio "via la prima rata dell'Imu per alberghi, pensioni e stabilimenti balneari. Ci saranno anche sconti fiscali per ristoranti e privati e quei locali che dovranno adeguare le strutture alla normativa anti Covid". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa sul decreto Rilancio al termine del Cdm. (Rin)