Afghanistan: Save the Children condanna "brutale attacco" a maternità di Kabul

- L'ong Save the Children ha condannato con fermezza il "brutale attacco" sferrato nel reparto di maternità di un ospedale di Kabul, in Afghanistan. "È stato un attacco subdolo, vile e calcolato contro donne, bambini e operatori sanitari. I nostri pensieri sono con le famiglie delle vittime", ha dichiarato in un comunicato il direttore dell'ong, Timothy Bishop. Il direttore ha sottolineato come l'attacco abbiano dato vita a "48 ore devastanti per i bambini dell'Afghanistan. Oltre al tragico episodio di Kabul, almeno sette bambini sono stati uccisi in attacchi separati nelle province di Logar, Farah e Paktika. Questi molteplici attacchi ai civili hanno visto una ripresa dell'offensiva contro gruppi armati. In un momento in cui il mondo deve restare unito per combattere l'epidemia di Covid-19, esortiamo tutte le parti in conflitto in Afghanistan, a fermare i combattimenti in questo momento e a fare tutto il possibile per proteggere i bambini", ha esortato Bishop. Ieri un gruppo di uomini armati ha attaccato una clinica di Medici senza frontiere nella parte occidentale della capitale afgana Kabul. Le forze di sicurezza sono intervenute sul posto dove avrebbe dovuto tenersi una visita del vice ministro della Sanità. (Res)