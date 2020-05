Roma Municipio IV: Baglio (Pd): ennesimo segnale che si dovrà ricostruire su macerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la sfiducia alla presidente del Municipio IV siamo al record: ben quattro municipi grillini che cadono prima della fine della consiliatura. Il progetto politico che ha portato la Raggi in Campidoglio continua a sgretolarsi: d'altronde, essendo basato sostanzialmente sul nulla, non poteva che essere così". Così una nota della consigliera capitolina del Partito democratico Valeria Baglio. "Il triste spettacolo di oggi -continua la nota- ci dà ancora una volta la dimostrazione che chi si troverà a gestire il dopo-Raggi troverà in eredità solo le macerie politiche e sociali che questa amministrazione avrà lasciato. Roma merita di più: per questo continueremo con ancora più forza a costruire un'alternativa a questo sfascio, con tutte le forze positive della città. Il fatto che le fazioni pentastellate in campo si siano abbandonate, in IV municipio, ad insulti sul piano personale, e abbiano deciso di 'far volare gli stracci' in una sede istituzionale, fa capire ancora di più come al deflagrare di un gruppo di potere sul piano politico, corrispondano anche dei limiti ormai acclarati anche sul piano umano". (Com)