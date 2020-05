Usa: Biden propone un affitto federale e la remissione dei mutui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha chiesto al governo statunitense di pagare gli affitti a chi è in difficoltà economica e la remissione dei mutui durante la pandemia. In un'intervista al programma politico "Good Luck America" ​​di Snapchat, il candidato alla presidenza del Partito democratico ha affermato che i rinvii di affitto e mutui non sono sufficienti in questa fase di recessione. Biden ha anche proposto un credito d'imposta di 15 mila dollari per i primi acquirenti di case. "Perdono. Non pagamento dilazionato, ma perdono", ha detto Biden nell'intervista, che è stata pubblicata anche da "Vanity Fair. "È di fondamentale importanza per le persone che si trovano nelle fasce a basso reddito". (segue) (Nys)