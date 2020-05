Usa: Biden propone un affitto federale e la remissione dei mutui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, secondo la stampa internazionale, queste proposte potrebbero aiutare Biden a corteggiare i sostenitori progressisti di ex candidati alla nomination del Partito democratico come Bernie Sanders o Elizabeth Warren. Politiche come l'affitto definitivo e il perdono dei mutui sono lasciate in gran parte ai capi ai governatori degli Stati federali. A marzo, il governatore della California Gavin Newsom ha stretto un accordo con le banche per dilazionare i pagamenti dei mutui di 90 giorni. Il Governatore di New York Andrew Cuomo ha recentemente prorogato il divieto di sfratti fino ad agosto. Biden ha anche affermato che "nessuno dovrebbe pagare più del 30 per cento del proprio reddito per l'affitto". (Nys)