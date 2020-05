Frosinone: Comune, consiglio comunale in totale sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio comunale di Frosinone di domani si terrà, in seconda convocazione, in totale sicurezza alle ore 15,30 nei locali posti in Piazzale Europa (Immobile Centro Città ex FORUM), sede della Sala Protezione Civile Com (Centro operativo misto). Cinque i punti all'ordine del giorno, oltre alla comunicazione del sindaco, Nicola Ottaviani, sull'emergenza sanitaria da Covid. Al termine della seduta, a seguire, il question time, con interrogazioni a risposta immediata e interpellanze. "Il sindaco Ottaviani, infatti, -si legge in una nota del comune di Frosinone- ha chiesto al presidente del consiglio comunale, Adriano Piacentini, di dare disposizione agli uffici preposti perché fossero messe in atto tutte le misure di profilassi, igiene e sicurezza, volte a tutelare la salute dei partecipanti all'assise civica. Le postazioni del sindaco, del presidente del consiglio, dei consiglieri e degli assessori saranno dislocate a una distanza superiore a un metro l'una dall'altra; anche il personale di segreteria e del Ced siederà ai propri banchi, rispettando la medesima norma". (segue) (Com)