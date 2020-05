Decreto Rilancio: Boccia, in provvedimento accelerazione Cigd, collaborazione con Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Semplificazione e accelerazione delle procedure per la concessione della Cassa integrazione in deroga entrano nel decreto rilancio". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, al termine del Cdm. "Il Consiglio dei ministri ha accolto infatti la proposta sulla quale eravamo giunti ad un accordo al termine di un confronto con le Regioni e con la ministra Catalfo. Una soluzione - spiega - frutto di una positiva collaborazione istituzionale che va incontro alla necessità di modificare delle procedure non adatte all'emergenza che stiamo affrontando e che sarà a vantaggio di molti lavoratori e imprese in questo momento di difficoltà". (Rin)