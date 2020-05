Usa: calo record dei prezzi alla produzione , meno 1,3 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono calati ad aprile a un tasso che non si vedeva dal 2009, mentre il coronavirus deprime la domanda. Secondo i dati forniti oggi dal dipartimento del Lavoro Usa, è più importante ribasso annuale dei prezzi alla produzione in quasi quattro anni e mezzo, che rafforza le previsioni di alcuni economisti su un breve periodo di deflazione. Il rapporto segue un commento di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, che ha ammonito su "periodo prolungato" di crescita debole e redditi stagnanti. Ad aprile l'indice dei prezzi alla produzione è crollato dell'1,3 per cento, dopo un ribasso dello 0,2 per cento a marzo. I blocchi per rallentare la diffusione di Covid-19 hanno pesato sulla domanda aggregata, con l'economia che nel primo trimestre 2020 ha subito la sua contrazione più netta dagli ultimi tre mesi del 2008. Secondo gli esperti, un calo del generale del livello dei prezzi è dannoso durante una recessione in quanto i consumatori e le imprese possono ritardare gli acquisti in previsione di prezzi più bassi, aggravando la recessione economica. (Nys)