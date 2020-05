Decreto Rilancio: Speranza, rafforzeremo rete territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un colpo solo abbiamo risorse molto importanti per la sanità, una cifra molto più alta di quella che lo Stato destinava al settore, che investiremo sopratutto per rafforzare la rete sanitaria territoriale che è la chiave per affrontare questa epidemia". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa sul decreto Rilancio al termine del Cdm. "Investiremo sui servizi domiciliari", ha aggiunto. (Rin)