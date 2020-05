Cina-Corea del Sud: telefonata tra presidenti Xi e Moon, focus su pandemia coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Cina e Corea del Sud contro la pandemia di coronavirus è efficace e ha dato un buon esempio di cooperazione per la lotta globale contro la malattia. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Cina, Xi Jinping, nel corso di una conversazione telefonica con il suo omologo sudcoreano Moon Jae-in. "La Cina e la Corea del Sud hanno creato un meccanismo congiunto di cooperazione sulla prevenzione e il controllo dell'epidemia e nessuno dei due paesi ha registrato un singolo caso importato dall'altro", ha osservato Xi. Moon, da parte sua, ha affermato che il suo paese e la Cina hanno adottato approcci e misure simili nella lotta contro Covid-19 e che la loro cooperazione anti-epidemia è stata fruttuosa. In particolare, ha osservato, i due paesi hanno creato una "corsia preferenziale" per consentire l'ingresso reciproco agli uomini d'affari per garantire il buon funzionamento delle catene industriali e di approvvigionamento. Tale azione, secondo Moon, ha inviato un segnale forte sulla solidarietà e cooperazione fra i due paesi e ha anche presentato un buon modello per il mondo. (Cip)