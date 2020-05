Ucraina: Kozak (Cremlino), colloqui a Berlino costruttivi per soluzione a conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice capo dell'amministrazione presidenziale russa, Dmitrij Kozak, ha parlato di "negoziati costruttivi" avuti oggi a Berlino con la controparte tedesca in merito al tentativo di risolvere il conflitto nell'Ucraina sud-orientale. Kozak ha sottolineato che i colloqui odierni potrebbero dare ulteriore impulso ai formati multilaterali nell'ambito di un accordo sul conflitto. "Oggi, ulteriori consultazioni sulla risoluzione del conflitto nell'Ucraina sud-orientale si sono svolte nell'ufficio del cancelliere federale. Il dialogo è stato costruttivo e professionale", ha detto Kozak all'emittente "Rossija 24". Secondo la stampa russa, Kozaz è giunto questa mattina nella capitale tedesca per discutere di un accordo per la pacificazione nell'Ucraina sud-orientale, oltre a stabilire contatti personali con il cancelliere Angela Merkel. Secondo Kozak, i partecipanti ai colloqui "hanno raggiunto un accordo su ulteriori azioni reciproche per la soluzione pacifica del conflitto in Ucraina". Le consultazioni a Berlino daranno un ulteriore impulso per intensificare i negoziati sulle questioni ucraine sia nel formato Normandia (Russia, Ucraina, Francia e Germania) che nel gruppo di contatto, ha concluso il vice capo dell'amministrazione presidenziale russa. (Rum)