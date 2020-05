Israele-Usa: Pompeo a Gerusalemme nel pieno dello scontro con la Cina sul Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo della Cina in Israele, la sicurezza regionale in Medio Oriente, il contrasto all’Iran e la lotta congiunta al coronavirus sono stati i temi principali discussi oggi dal segretario di Stato statunitense, Mike Pompeo, durante la sua visita di poche ore a Gerusalemme. Il capo della diplomazia di Washington ha incontrato sia il primo ministro uscente, Benjamin Netanyahu, che i futuri ministri della Difesa e degli Esteri, rispettivamente Benny Gantz e Gabi Ashkenazi. La visita di Pompeo è avvenuta alla vigilia del giuramento del nuovo esecutivo Netanyahu-Gantz, posticipato da oggi al 14 maggio proprio per l’arrivo a Gerusalemme del segretario Usa. La tempistica del viaggio, nel pieno della pandemia da coronavirus, ha suscitato parecchi interrogativi da parte degli analisti e della stampa locale. Quest’ultima, in particolare, si è concentrata sulla posizione di Israele – storico alleato di Washington – nell’aperto conflitto tra Stati Uniti e Cina acuito dalla pandemia sanitaria. I media israeliani, infatti, hanno rivelato le crescenti preoccupazioni di Washington per la presenza di investimenti cinesi in Israele, soprattutto nel settore delle biotecnologie, proprio nel momento in cui la comunità scientifica internazionale è in fermento per trovare un vaccino o un meccanismo in grado di sconfiggere il virus Sars-Cov-2, responsabile della Covid-19.Il capo della diplomazia di Washington ha introdotto velatamente l’argomento dello scontro con Pechino durante il punto stampa congiunto con Netanyahu. Elogiando la "tecnologia e le competenze mediche israeliane", Pompeo ha sottolineato la possibilità di cooperazione tra Stati Uniti e Israele per salvare vite umane. Israele è “un ottimo partner, condivide informazioni, a differenza di altri paesi che offuscano e cercano di nascondere tali informazioni”, ha affermato Pompeo riferendosi alla Cina. Sin dallo scoppio della pandemia, non c’è giorno in cui il presidente Usa, Donald Trump, non accusi Pechino di aver nascosto informazioni sull’origine e sulla diffusione del coronavirus. Le tensioni tra Usa e Cina si sono acuite con la diffusione della Covid-19, sullo sfondo della guerra commerciale che va avanti da anni. E’ in questo contesto che vanno letti i timori di Washington per la crescente presenza cinese in Israele, ma anche in altri paesi della regione, come il Libano. In particolare, gli Stati Uniti hanno avanzato timori legati alla sicurezza sia per la presenza di investitori cinesi nel porto di Haifa, nel nord di Israele, che in altre infrastrutture. Non stupisce, quindi, che Pompeo sia giunto in Israele in un momento cruciale per il paese che dopo ben 18 mesi di stallo istituzionale domani avrà un nuovo governo. La visita lampo del segretario di Stato Usa a Gerusalemme, pertanto, lancia un segnale netto sia allo storico alleato, ma anche al nemico attuale. Nel corso del punto stampa Netanyahu ha rassicurato Pompeo sulla lealtà di Israele nella condivisione di informazioni nella cooperazione per combattere il coronavirus. Il premier israeliano ha affermato: "La cosa più importante è generare tali informazioni e quindi condividerle".Secondo quanto reso noto dall'emittente televisiva “Channel 13”, alla vigilia della visita del segretario degli Stati Uniti, Israele starebbe rivalutando l’offerta di una società legata alla Cina, la Hutchison, per la costruzione di un impianto di dissalazione, il Sorek 2, nel kibbutz Palmachim, a sud di Tel Aviv. "Gli statunitensi hanno inviato messaggi in modo gentile ed educato, ma ovviamente vogliono che riesaminiamo la partecipazione della società cinese alla gara", ha detto a “Channel 13” un funzionario israeliano. Nell'ottobre 2019, dopo tre anni di intense pressioni da parte di Washington, preoccupata per la portata degli investimenti cinesi in Israele, Gerusalemme ha annunciato che istituirà un comitato consultivo per controllare gli investimenti stranieri. Il comitato consultivo sarà guidato dal ministero delle Finanze e "esaminerà gli aspetti di sicurezza nazionale nel processo di approvazione degli investimenti esteri". Lo scorso anno il capo del servizio di intelligence nazionale israeliano e un ex consigliere per la sicurezza nazionale hanno messo in guardia contro la crescente presenza di investimenti cinesi nel loro paese. Secondo quanto rivelato dal capo del servizio di sicurezza Shin Bet, Nadav Argaman, alla stampa israeliana, una campagna attiva da parte di compagnie cinesi per l'acquisizione di progetti israeliani potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza nazionale. Il Gruppo internazionale portuale di Shanghai inizierà a gestire il terminal container nel porto di Haifa nel 2021, oltre ad essere interessata anche al porto di Ashdod. "Di conseguenza, le navi della Marina degli Stati Uniti potrebbero rifiutarsi di attraccare alla vicina base navale di Haifa. Nel 2018 il generale israeliano riservista, Shaul Horev, aveva dichiarato che Israele deve creare un meccanismo per esaminare gli investimenti cinesi per garantire che non mettano a rischio la sicurezza del paese. “Quando la Cina acquisisce i porti, lo fa con il pretesto di mantenere una rotta commerciale dall’Oceano Indiano, attraverso il Canale di Suez, verso l’Europa, come il porto del Pireo in Grecia”, aveva affermato Horev. Secondo l’ufficiale, “non si sta valutando sufficientemente” la questione della sicurezza e “alla luce dell’acquisizione cinese, la Sesta flotta statunitense non valuta più di considerare Haifa come un porto di origine”.I timori sulla presenza della Cina in Israele sono stati illustrati la scorsa settimana anche dall'ambasciatore degli Stati Uniti a Gerusalemme, David Friedman, in un’intervista al quotidiano “Jerusalem Post”. “L'ultima cosa che vogliamo è qualsiasi limitazione su come gli Stati Uniti possono fare affari o cooperare in Israele”, ha affermato il diplomatico. "Per due paesi vicini l'uno all'altro come Israele e gli Stati Uniti, quando cooperano e scambiano informazioni e altri segreti per la loro protezione reciproca a un livello così solido, entrambi i paesi devono fare molta attenzione a esporre quel livello di cooperazione a un potere che potrebbe avere un ordine del giorno diverso", ha detto, riferendosi velatamente alla Cina. Friedman ha avvertito che la Cina usa i suoi investimenti e progetti infrastrutturali per "infiltrarsi" nei paesi. Negli ultimi dieci anni il commercio tra Cina e Israele è cresciuto del 402 per cento, toccando i 14 miliardi di dollari nel 2018, diventando il terzo partner commerciale di Pechino. L’apertura di Israele al mercato cinese nasce sia dalla necessità di ottenere capitale, ma anche per diversificare i mercati di esportazione. E’ stato proprio Netanyahu durante la sua visita a Pechino nel 2017 a dichiarare davanti al presidente Xi Jinping che la “Cina dovrebbe assumere il suo giusto posto sulla scena mondiale”, sottolineando che Israele “è un partner perfetto”.Un rapporto diffuso lo scorso aprile da Rand, un think tank finanziato in parte dagli Usa, intitolato “Investimenti cinesi nella tecnologia e nelle infrastrutture israeliane: implicazioni sulla sicurezza di Israele e Stati Uniti”, evidenzia che Washington dovrebbe preoccuparsi maggiormente dagli investimenti cinesi nella tecnologia israeliana, che potrebbe dare alla Repubblica popolare un vantaggio sia militare che economico. Inoltre, gli investimenti cinesi nelle infrastrutture vitali di Israele potrebbero portare danni economici, sociali e ambientali se venissero danneggiate. Secondo lo stesso rapporto vi è incompatibilità tra gli interessi israeliani e cinesi in Medio Oriente, in particolare per gli stretti legami di Pechino con Teheran. La Cina ha fornito centinaia di milioni di dollari di armi all'Iran dal 2000, ha collaborato con il programma missilistico iraniano e con i programmi nucleari e si oppone all'azione militare contro la Repubblica islamica. Inoltre, alcune società che lavorano in Israele, come Zte e China Railway Tunnel Group, hanno anche fatto affari con l'Iran. Infine, la politica estera della Cina va contro gli interessi di Israele anche in altri modi. La Cina, per esempio, non considera il movimento sciita libanese Hezbollah come un gruppo terroristico, a differenza di Israele.Secondo Shira Efron, una delle autrici del rapporto, “la Cina sta emergendo dalla crisi” generata dalla pandemia da coronavirus “un po’ più forte dal punto di vista economico rispetto a Usa ed Europa”, perché “malgrado l’economica cinese sia stata gravemente danneggiata”, Pechino “ha misure finanziarie davvero uniche perché non ha un’economica aperta”. La Cina “può prestare molto denaro alle banche per sovvenzionare le società”, ha spiegato. Inoltre, Efron ha sottolineato che, mentre gli Stati Uniti e l'Ue guardano al mercato interno e chiedono alle persone di acquistare prodotti fabbricati localmente, l'economia cinese dipende dagli investimenti all'estero. Questo aspetto è significativo per Israele, perché probabilmente significherebbe che la quota cinese di investimenti stranieri in società israeliane crescerà. Efron ha spiegato che "se gli investitori statunitensi e europei non hanno soldi, ci saranno più investimenti cinesi” in Israele per finanziare le start-up.Secondo l’esperta la salute pubblica, la tecnologia medica e la biotecnologia saranno i settori che la Cina probabilmente prenderà di mira a seguito della pandemia di Covid-19. Le apparecchiature mediche ad alte prestazioni sono tra i dieci settori prioritari per Pechino nel suo progetto Made in China 2025, destinato a trasformare il paese in un leader globale nella produzione ad alta tecnologia. Il rapporto Rand, a tal proposito, ha identificato oltre un miliardo di dollari in investimenti cinesi nei settori della salute e biomedicali israeliani negli anni 2013-2018. Una delle maggiori preoccupazioni sugli investimenti cinesi in questo settore – evidenzia - è la raccolta di dati medici delle persone. Il mese scorso, i ministeri israeliani della Difesa e della Salute hanno firmato un contratto di 90 milioni di shekel (circa 25 milioni di dollari) con il Beijing Genomics Institute (Bgi), la più grande azienda mondiale di Dna e genetica, per le apparecchiature di test e trattamento del coronavirus.Alla luce della presenza e della potenziale ingerenza cinese in Israele e nell’intera regione la visita di Pompeo a Gerusalemme di oggi pone il sigillo sull’orientamento del futuro esecutivo guidato da Netanyahu che giurerà domani, 14 maggio. Accanto al tradizionale contrasto alle attività dell’Iran nella regione, in Siria e Libano in particolare, e al rafforzamento della storica alleanza tra Washington e Gerusalemme è ipotizzabile che il ruolo della Cina in Israele sia stato uno dei temi prioritari discussi oggi da Pompeo con il premier, i futuri ministri degli Esteri e della Difesa e il capo del Mossad. L’ipotesi trova conferma anche nel fatto che non sia stato fatto nessuno specifico accenno ufficialmente ai piani di annessione di parti della Cisgiordania da parte di Israele e lo stesso Pompeo in un’intervista diffusa ieri da “Israel Hayom” abbia detto che la decisione spetta al governo dello Stato ebraico, declassando la questione e relegandola a un accordo tra Gerusalemme e Ramallah. (Res)