Ue: von der Leyen, Recovery fund si baserà su bilancio e strumento finanziato con margini più ampi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in aula plenaria al Parlamento europeo ha spiegato che "il pacchetto per la ripresa consta di due parti": il bilancio pluriennale europeo (Qfp) e, in aggiunta alla dotazione di bilancio, "uno strumento per il rilancio finanziato con un margine più ampio" che stabilisce "l'importo massimo dei prestiti che la Commissione può contrarre sui mercati dei capitali con la garanzia degli Stati membri. E, cosa ancora più importante, la dotazione del fondo per la ripresa sarà interamente erogata attraverso programmi Ue". La spesa si articolerà intorno a tre pilastri, ha illustrato la presidente. "Il primo pilastro è destinato a sostenere gli Stati membri perché possano riprendersi e uscire ancora più forti dalla crisi. Il grosso della dotazione sarà speso nell'ambito di questo primo pilastro per un nuovo strumento a favore della ripresa e della resilienza, destinato a finanziare investimenti pubblici e riforme essenziali in linea con le nostre priorità europee: la duplice transizione verso un'Europa climaticamente neutra e un'Europa resiliente e digitalizzata", ha detto. "Ciò sarà realizzato nell'ambito del semestre europeo. Questo strumento sarà messo a disposizione di tutti gli Stati membri, a prescindere dalla loro appartenenza alla zona euro e andrà a sostenere le parti dell'Unione che sono state maggiormente colpite e in cui è più forte il bisogno di resilienza. Nell'ambito del primo pilastro, la Commissione proporrà una dotazione integrativa per la coesione che andrà ad aggiungersi a quella normalmente prevista nell'ambito del Qfp. L'assegnazione di queste risorse integrative terrà conto della gravità delle ripercussioni economiche e sociali della crisi", ha aggiunto la presidente. (segue) (Beb)