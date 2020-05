Ue: von der Leyen, Recovery fund si baserà su bilancio e strumento finanziato con margini più ampi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo pilastro "è volto a rilanciare l'economia e aiutare gli investimenti privati a rimettersi in marcia", soprattutto in settori che vanno dal 5G all'intelligenza artificiale, dall'idrogeno pulito all'energia rinnovabile. "Rafforzeremo il programma InvestEU. Introdurremo inoltre per la prima volta un nuovo meccanismo strategico per gli investimenti. Esso contribuirà agli investimenti nelle principali catene del valore fondamentali per la nostra resilienza e autonomia strategica futura, ad esempio nel settore farmaceutico. L'Europa deve essere in grado di produrre direttamente i farmaci di importanza vitale", ha evidenziato. "Ma per tutto ciò, abbiamo bisogno di imprese sane in cui investire. Per questo proporremo anche un nuovo strumento per la solvibilità. Esso contribuirà a far fronte alle esigenze di ricapitalizzazione delle imprese sane che sono state esposte a rischi a seguito del blocco di tutte le attività, ovunque siano stabilite in Europa", ha proseguito. (segue) (Beb)