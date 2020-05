Ue: von der Leyen, Recovery fund si baserà su bilancio e strumento finanziato con margini più ampi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il terzo pilastro consiste nel rafforzare "i programmi che hanno dimostrato la loro utilità durante la crisi, quali RescEU o Orizzonte Europa. Creeremo un nuovo programma specificamente dedicato alla salute. E faremo in modo di essere in grado di sostenere i nostri partner rafforzando i nostri strumenti per la politica di vicinato, la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione internazionale nonché per l'assistenza preadesione", ha chiarito von der Leyen. La presidente ha poi spiegato che lo strumento per la ripresa sarà incentrato sui settori in cui vi è la maggiore necessità e il maggiore potenziale, è di breve durata e si concentra sui primi anni della ripresa. Includerà sovvenzioni e anche la possibilità di anticipare parte dell'investimento già quest'anno, applicando modelli di finanziamento comprovati sulla base di garanzie nazionali. La presidente ha poi ricordato che lo strumento per la ripresa integrerà le tre reti di sicurezza approvate dai leader ad aprile: il programma Sure, i finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Meccanismo europeo di stabilità (Mes). (segue) (Beb)