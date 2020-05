Ue: von der Leyen, Recovery fund si baserà su bilancio e strumento finanziato con margini più ampi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa risposta europea ci saranno anche "nuove risorse proprie di cui abbiamo bisogno per il nostro bilancio", ha detto ancora von der Leyen. "Prima o poi i nostri scienziati e ricercatori troveranno un vaccino contro il coronavirus. Ma non c'è vaccino contro i cambiamenti climatici. Per questo motivo l'Europa deve ora investire in un futuro pulito. I nostri investimenti per la ricostruzione saranno fatti a caro prezzo. Vale a dire l'aumento dell'onere del debito. Ma se dobbiamo aumentare il debito: che i nostri figli dovranno pagare in futuro, il minimo che possiamo fare, è usare il denaro per investire nel loro futuro; affrontare i cambiamenti climatici e ridurre la pressione sul clima. E non solo fare piccoli miglioramenti", ha sottolineato il capo dell'esecutivo comunitario. "Una volta superata la crisi non dobbiamo ricadere nei vecchi modelli, non dobbiamo avviare la ripresa per ricostruire il modello economico di ieri. Dovremmo invece ora cogliere coraggiosamente l'opportunità, per costruire un'economia moderna, sana e pulita, che assicuri il sostentamento della prossima generazione. L'Unione europea non può, da sola, curare tutte le ferite che questa crisi lascerà dietro di sé. Ma noi assumiamo la nostra parte di responsabilità riequilibrando gli oneri tra gli Stati membri, e garantendo nel contempo che gli enormi sforzi che oggi facciamo abbiano ricadute positive anche per le giovani generazioni", ha concluso. (Beb)