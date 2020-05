Libia: terza riunione in videoconferenza del "Comitato di follow-up" organizzata da Italia e Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato oggi alla sessione conclusiva di una riunione a livello alti funzionari (Som) dell'"International Follow-up Committee on Libya" (Ifcl), gruppo di lavoro internazionale dedicato alla crisi libica e nato con la Conferenza di Berlino dello scorso 19 gennaio. Lo riferisce una nota della Farnesina. La riunione in video-teleconferenza - guidata dal direttore generale per gli Affari politici del ministero degli Esteri, ambasciatore Cardi, e da Stephanie Williams, rappresentante speciale pro tempore del segretario generale Onu per la Libia – ha visto la partecipazione dei Paesi e delle Organizzazioni internazionali più direttamente coinvolti nel dossier libico, per un totale di 18 delegazioni. L'incontro ha consentito uno scambio di valutazioni sugli ultimi aggiornamenti politici e militari in Libia e sulle possibili linee di azione per la Comunità internazionale a sostegno del dialogo intra-libico e della Missione Onu Unsmil. L'iniziativa italiana ha voluto ribadire la centralità attuale dell'Ifcl come foro di dialogo politico e diplomatico sulla Libia e l'intenzione di Roma di continuare a svolgere – anche nell'attuale pandemia - un ruolo centrale e propositivo nel dossier libico, in un momento in cui le ostilità hanno raggiunto una nuova, violenta intensità che non risparmia civili e le infrastrutture del Paese. (Res)