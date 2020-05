Coronavirus: Nato, alleati solidali, trasportano materiali medici e condividono competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati della Nato sono solidali nel rispondere alla pandemia di Covid-19 e le nazioni stanno collaborando per trasportare in aereo forniture importanti in tutto il mondo, condividere competenze mediche e sviluppare risposte innovative. Lo ha dichiarato il vice segretario generale della Nato, Mircea Geoana. L'Alleanza ha spiegato di aver consultato da vicino alleati e partner sin dall'inizio della pandemia di Covid 19 e, come parte di questi sforzi, il vice segretario generale ha partecipato a chiamate di coordinamento settimanali da metà marzo, guidate dal vice segretario di Stato Usa, Stephen Biegun. Gli inviti vedono la partecipazione a livello di viceministro di Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Unione europea. "Accolgo con favore la leadership degli Stati Uniti nel convocare queste riunioni di coordinamento. Gli alleati della Nato sono solidali nel rispondere alla pandemia di Covid-19. Le nostre nazioni stanno collaborando per trasportare in aereo forniture critiche in tutto il mondo, condividere competenze mediche e sviluppare risposte innovative", ha dichiarato Geoana. "Consultazioni regolari ci consentono di scambiare informazioni e migliori pratiche, identificare i bisogni e fare offerte di assistenza. Forniscono inoltre un forum per coordinare le risposte agli attori statali e non statali che tentano di sfruttare la crisi, anche con disinformazione e propaganda. Mentre gli alleati rispondono, siamo più forti insieme. La Nato continuerà a sostenere la risposta comune a questa crisi per tutto il tempo necessario", ha aggiunto. Gli inviti al coordinamento hanno anche affrontato questioni quali il rimpatrio dei cittadini all'estero, la mitigazione degli effetti della chiusura delle frontiere sulle catene di approvvigionamento globali, gli sforzi per sviluppare vaccini e terapie, il sostegno ai paesi a rischio e il lavoro per rilanciare la crescita globale e la prosperità economica. (segue) (Beb)