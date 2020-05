Coronavirus: Nato, alleati solidali, trasportano materiali medici e condividono competenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato ha ricordato che i ministri degli Esteri e della Difesa della Nato hanno affrontato la pandemia di Covid-19 nelle riunioni online di aprile e i ministri hanno incaricato il principale comandante operativo della Nato, il generale Tod Wolters, di coordinare il sostegno militare agli alleati e ai partner. Hanno anche concordato una serie di raccomandazioni per rafforzare la resilienza degli alleati, aggiornando i requisiti di base per la preparazione civile e lavorando ancora più da vicino con i partner internazionali. Le conseguenze della pandemia saranno affrontate di nuovo dai ministri della Difesa della Nato a giugno. Dall'inizio della crisi, le forze militari di tutta l'Alleanza hanno condotto più di cento missioni per trasportare personale medico e forniture, facilitato la costruzione di ospedali da campo e aggiunto decine di migliaia di letti di cura. Migliaia di unità del personale medico militare alleato sono state schierate a sostegno degli sforzi civili. (Beb)