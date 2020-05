Coronavirus: Capobianchi (Spallanzani), no elementi che mostrano enorme cambiamento Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono elementi per dire che il virus Covid-19 sia cambiato in maniera enorme, seppure una normale mutazione è in atto. È quanto ha riferito Maria Rosaria Capobianchi, direttore del Dipartimento epidemiologia, ricerca preclinica e diagnostica avanzata dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, nel corso di un incontro in video conferenza con Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma. "Nel rapporto tra il virus e l'ospite si instaura un rapporto di mutua tolleranza - ha spiegato Capobianchi -, ma questo avviene negli anni. C'è la tendenza, tra virus e ospite, a co-evolvere, ma questo avviene su un tempo molto lungo. Il virus è passato da un ospite animale all'essere umano: è normale che inizi un processo lento di adattamento, è nella natura dei virus. È quello che ci aspettiamo ed è quello che sta avvenendo, man mano che il virus si diffonde accumula piccolissime variazioni" però ad oggi "non abbiamo elementi che indicano che il virus sia cambiato in maniera enorme" e allo stesso tempo "non ci sono elementi di preoccupazione rispetto al cambiamento, ma non è abbastanza" per valutarne le capacità di "maggiore o inferiore virulenza".(Rer)