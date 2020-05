Fisco: Fornaro (Leu), no taglio Irap a imprese non colpite da crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro, replica al deputato di Italia viva Luigi Marattin ed afferma: "Proprio perché non viviamo in un universo parallelo, noi vediamo quello che vedono tutti i cittadini: un certo numero di attività produttive e commerciali, che per fortuna nostra e loro non solo non hanno chiuso, ma non sono state neppure danneggiare dalla crisi provocata dal Covid-19. Perché - continua il parlamentare in una nota - queste imprese non dovrebbero pagare l'Irap? Le risorse messe in campo dal governo non sono infinite e vanno indirizzate in maniera corretta e non al di fuori del perimetro della crisi. Questo deve essere il governo dell'equità - conclude Fornaro - e non certo quello dei due pesi e due misure".(Com)