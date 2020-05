Coronavirus: Petrosillo (Spallanzani), forse Oms un po' tardivo su stato allerta internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un incontro in video conferenza, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma, ha chiesto agli esperti dell'ospedale Spallanzani come mai non sia stata prevista l'emergenza sanitaria da coronavirus. "Bisogna partire dalla tipologia di questo virus - ha spiegato Nicola Petrosillo, direttore del Dipartimento clinico e di ricerca delle malattie infettive dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani -. È un virus che sta negli animali, questi virus hanno la capacità di avere un continuo dialogo tra animali fino ad arrivare all'uomo, è successo per l'Hiv che aveva tentato di entrare dalla scimmia all'uomo ma nessuno aveva previsto l'Aids. Quella dei coronavirus non è neanche una storia nuova, una epidemia da coronavirus l'avevamo avuta con il virus responsabile della Sars" tuttavia "l'Organizzazione mondiale della sanità probabilmente è stata un pochino tardiva nel dichiarare lo stato di allerta internazionale". (Rer)