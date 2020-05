Fase 2: Capobianchi (Spallanzani), non necessari test sierologici a dipendenti per riaprire impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è necessario effettuare test sierologici ai dipendenti prima di riaprire le attività produttive. È quanto ha spiegato Maria Rosaria Capobianchi, direttore del Dipartimento epidemiologia, ricerca preclinica e diagnostica avanzata dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, nel corso di un incontro in video conferenza, organizzato dalla Camera di commercio di Roma, rispondendo a un imprenditore che chiedeva se potesse essere necessario sottoporre i lavoratori della sua azienda ai test sierologici, prima della ripresa dell'attività. "Al momento non c'è nessuna necessità di valutare un'avvenuta infezione - ha detto Capobianchi -. Non c'è nessuna evidenza che la presenza di anticorpi equivalga a protezione, quindi questo dato (quello che emerge dai test sierologici, ndr) non aggiunge niente, anche chi ha già avuto l'infezione deve mantenere il distanziamento, direi che non è necessario per riaprire". (Rer)