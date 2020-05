Francia: ostacoli a funzionamento ambasciata a Caracas, Parigi convoca ambasciatore venezuelano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La qualità delle relazioni bilaterali si è adattata alle novità della cronaca politica venezuelana. Da febbraio del 2019 la Francia, assieme ad altri paesi europei ha riconosciuto l'oppositore Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela. Il 19 dello stesso mese, l'Assemblea nazionale (il parlamento guidato dalle opposizioni ma le cui funzioni sono da tempo disconosciute dal governo Maduro) ha designato Isadora Suarez de Zubillaga come inviato speciale in Francia dello stesso Guaidò. La Francia è infine paese fondatore del Gruppo di contatto internazionale (Gci) sul Venezuela, istanza lanciata a Montevideo (Uruguay) il 7 febbraio 2019 con l'obiettivo di promuovere una soluzione pacifica e negoziale alla crisi sociale e politica nel paese caraibico. (Frp)