Il Recovery fund si baserà sul bilancio e su uno strumento finanziato con margini più ampi

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in aula plenaria al Parlamento europeo ha spiegato che "il pacchetto per la ripresa consta di due parti": il bilancio pluriennale europeo (Qfp) e, in aggiunta alla dotazione di bilancio, "uno strumento per il rilancio finanziato con un margine più ampio" che stabilisce "l'importo massimo dei prestiti che la Commissione può contrarre sui mercati dei capitali con la garanzia degli Stati membri. E, cosa ancora più importante, la dotazione del fondo per la ripresa sarà interamente erogata attraverso programmi Ue". La spesa si articolerà intorno a tre pilastri, ha illustrato la presidente. "Il primo pilastro è destinato a sostenere gli Stati membri perché possano riprendersi e uscire ancora più forti dalla crisi. Il grosso della dotazione sarà speso nell'ambito di questo primo pilastro per un nuovo strumento a favore della ripresa e della resilienza, destinato a finanziare investimenti pubblici e riforme essenziali in linea con le nostre priorità europee: la duplice transizione verso un'Europa climaticamente neutra e un'Europa resiliente e digitalizzata", ha detto. "Ciò sarà realizzato nell'ambito del semestre europeo. Questo strumento sarà messo a disposizione di tutti gli Stati membri, a prescindere dalla loro appartenenza alla zona euro e andrà a sostenere le parti dell'Unione che sono state maggiormente colpite e in cui è più forte il bisogno di resilienza. Nell'ambito del primo pilastro, la Commissione proporrà una dotazione integrativa per la coesione che andrà ad aggiungersi a quella normalmente prevista nell'ambito del Qfp. L'assegnazione di queste risorse integrative terrà conto della gravità delle ripercussioni economiche e sociali della crisi", ha aggiunto la presidente.Il secondo pilastro "è volto a rilanciare l'economia e aiutare gli investimenti privati a rimettersi in marcia", soprattutto in settori che vanno dal 5G all'intelligenza artificiale, dall'idrogeno pulito all'energia rinnovabile. "Rafforzeremo il programma InvestEU. Introdurremo inoltre per la prima volta un nuovo meccanismo strategico per gli investimenti. Esso contribuirà agli investimenti nelle principali catene del valore fondamentali per la nostra resilienza e autonomia strategica futura, ad esempio nel settore farmaceutico. L'Europa deve essere in grado di produrre direttamente i farmaci di importanza vitale", ha evidenziato. "Ma per tutto ciò, abbiamo bisogno di imprese sane in cui investire. Per questo proporremo anche un nuovo strumento per la solvibilità. Esso contribuirà a far fronte alle esigenze di ricapitalizzazione delle imprese sane che sono state esposte a rischi a seguito del blocco di tutte le attività, ovunque siano stabilite in Europa", ha proseguito.Infine, il terzo pilastro consiste nel rafforzare "i programmi che hanno dimostrato la loro utilità durante la crisi, quali RescEU o Orizzonte Europa. Creeremo un nuovo programma specificamente dedicato alla salute. E faremo in modo di essere in grado di sostenere i nostri partner rafforzando i nostri strumenti per la politica di vicinato, la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione internazionale nonché per l'assistenza preadesione", ha chiarito von der Leyen. La presidente ha poi spiegato che lo strumento per la ripresa sarà incentrato sui settori in cui vi è la maggiore necessità e il maggiore potenziale, è di breve durata e si concentra sui primi anni della ripresa. Includerà sovvenzioni e anche la possibilità di anticipare parte dell'investimento già quest'anno, applicando modelli di finanziamento comprovati sulla base di garanzie nazionali. La presidente ha poi ricordato che lo strumento per la ripresa integrerà le tre reti di sicurezza approvate dai leader ad aprile: il programma Sure, i finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Meccanismo europeo di stabilità (Mes).In questa risposta europea ci saranno anche "nuove risorse proprie di cui abbiamo bisogno per il nostro bilancio", ha detto ancora von der Leyen. "Prima o poi i nostri scienziati e ricercatori troveranno un vaccino contro il coronavirus. Ma non c'è vaccino contro i cambiamenti climatici. Per questo motivo l'Europa deve ora investire in un futuro pulito. I nostri investimenti per la ricostruzione saranno fatti a caro prezzo. Vale a dire l'aumento dell'onere del debito. Ma se dobbiamo aumentare il debito: che i nostri figli dovranno pagare in futuro, il minimo che possiamo fare, è usare il denaro per investire nel loro futuro; affrontare i cambiamenti climatici e ridurre la pressione sul clima. E non solo fare piccoli miglioramenti", ha sottolineato il capo dell'esecutivo comunitario. "Una volta superata la crisi non dobbiamo ricadere nei vecchi modelli, non dobbiamo avviare la ripresa per ricostruire il modello economico di ieri. Dovremmo invece ora cogliere coraggiosamente l'opportunità, per costruire un'economia moderna, sana e pulita, che assicuri il sostentamento della prossima generazione. L'Unione europea non può, da sola, curare tutte le ferite che questa crisi lascerà dietro di sé. Ma noi assumiamo la nostra parte di responsabilità riequilibrando gli oneri tra gli Stati membri, e garantendo nel contempo che gli enormi sforzi che oggi facciamo abbiano ricadute positive anche per le giovani generazioni", ha concluso. (Beb)