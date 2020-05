Fase 2: Petrosillo (Spallanzani), solo a fine del mese potremo valutare curva epidemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'avvio della fase 2 bisognerà attendere la fine del mese per valutare gli effetti della ripresa delle attività produttive sulla curva epidemica correlata alla diffusione del coronavirus. Lo ha spiegato Nicola Petrosillo, direttore del Dipartimento clinico e di ricerca delle malattie infettive dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, nel corso di un incontro in video conferenza con Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma. "La fase uno, con il lockdown, ha funzionato - ha detto Petrosillo - e ha abbassato la curva dell'epidemia. Una chiusura totale però non è più sostenibile, non lo è dal punto di vista economico, psicologico e sociale, e non lo è dal punto di vista sanitario, nel nostro paese abbiamo tante patologie che devono essere trattate". Tuttavia, va considerato che "il virus c'è e circola - ha aggiunto -, non abbiamo zero infetti e i numeri di oggi sono il riflesso di una precedente azione di lockdown. Dovremo aspettare anche oltre i classici 14 giorni di incubazione del virus, potremo dire qualcosa sulla curva epidemica alla fine del mese e valutare" solo allora "se l'apertura ha causato problemi". In linea generale "c'è sempre insito un rischio, non siamo a rischio zero - ha sottolineato Petrosillo -, bisogna capire quanto siamo disposti a rischiare". (Rer)