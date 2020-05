Yemen: registrato primo contagio di coronavirus nella provincia di Marib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo yemenita appoggiato dalla coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita ha riportato il primo caso di coronavirus nella provincia di Marib e quattro casi in altre parti del paese, portando il totale dei contagi nelle zone controllate dal governo di Aden a 70 tra cui 12 decessi. Il comitato per la gestione della pandemia ha riferito che due casi, tra cui un decesso, sono stati segnalati ad Aden e due a Lahej, tra cui un decesso. Dalla seconda metà del 2014 lo Yemen è diviso tra il governo riconosciuto a livello internazionale con sede nel sud e il movimento sciita Houthi che controlla il nord del paese, tra cui la capitale Sana’a. Ufficialmente gli Houthi hanno riportato solo due casi di coronavirus e un decesso, entrambi a Sana’a, ma vi sono sospetti che il dato sia decisamente più elevato. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sostiene che il coronavirus possa devastare ulteriormente lo Yemen considerato che la popolazione ha alcuni dei livelli più bassi di immunità alle malattie rispetto ad altri paesi. Oltre cinque anni di guerra hanno distrutto il sistema sanitario dello Yemen e ha lasciato la sua popolazione indebolita dalla fame e dalle malattie. Circa l'80 per cento della popolazione ( o 24 milioni di persone), fa affidamento sull'aiuto umanitario e 10 milioni sono a rischio di fame. Il primo caso di coronavirus in Yemen è stato dichiarato il 10 aprile in una città portuale meridionale e il governo Aden riportato finora casi in otto province sotto il suo controllo.(Res)