© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è morto, ucciso da colpi di arma da fuoco mentre un secondo uomo è rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza al Sant’Eugenio di Roma. L’episodio, su cui stanno indagando i carabinieri di Ciampino e quelli di Castel Gandolfo, è avvenuto alle 18.20 in una casa in via Cagliari a Ciampino (Rer)