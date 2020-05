Coronavirus: Regione, aumento tamponi a Bergamo grazie a progetto pilota con Rotary

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il territorio di Bergamo potrà contare su un incremento della capacità di processare tamponi, lo si deve a un progetto pilota frutto della collaborazione virtuosa tra il Rotary Distretto 2042, Regione Lombardia, e nello specifico Ats di Bergamo e l'Asst Bergamo Est". Lo scrive in una Nota la Regione Lombardia in relazione a notizie riguardanti l'incremento del numero di tamponi processati a Bergamo. "L'iniziativa - conclude la Nota - è stata presentata alla stampa lo scorso 7 maggio". (Com)