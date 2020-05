Algeria-Marocco: console a Orano chiarisce fatti avvenuti davanti a sede diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il console del Marocco a Orano, in Algeria, Ahardhan Boutahar, ha negato di aver pronunciato parole offensive durante un incontro con alcuni connazionali ai danni del paese in cui si trova. Nel corso di una telefonata all’emittente “Today 24”, il diplomatico ha confermato di aver incontrato membri della comunità marocchina a Orano, ma ha negato di aver mai pronunciato frasi offensive contro l’Algeria. In precedenza, un video diffuso sui social media mostrava il console insieme a dei marocchini davanti alla sede diplomatica di Orano. I marocchini si lamentavano per il ritardo del loro rimpatrio, probabilmente dovuto alle limitazioni degli spostamenti per il Covid-19. Nel video diffuso sui social al console viene attribuita la seguente dichiarazione: “Come sapete, siamo in un paese nemico. Ve lo dico in tutta franchezza”. Tuttavia, il diplomatico nell’intervento telefonico a “Today 24” ha chiarito che l’audio abbinato al video è stato “fabbricato”, negando di aver descritto l’Algeria un paese “nemico”. Da decenni Marocco e Algeria convivono in un clima di tensione e conflitto. I due paesi, infatti, non hanno ancora risolto dispute territoriali per la definizione dei confini e per il controllo strategico del Sahara. Da più di vent’anni la frontiera tra Marocco e Algeria rimane chiusa. L’Algeria, inoltre, sostiene il Fronte Polisario nella lotta per l’autodeterminazione del popolo saharawi e dell’indipendenza del Sahara occidentale, l’ex colonia spagnola reclamata da Rabat con la Marcia Verde voluta da Hassan II, padre dell’attuale sovrano Mohammed VI, nel 1975. (Ala)