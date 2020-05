Coronavirus: Tagliavanti (Camera commercio Roma), economia ha imparato importanza sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia, e il mondo delle attività produttive, non deve dare per scontata l'importanza della sanità. È questo quanto l'emergenza coronavirus ha insegnato alle imprese secondo Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma, che nel corso di un incontro in video conferenza con gli esperti dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani ha spiegato: "Questo è il settimo appuntamento dei dialoghi organizzati dalla Camera di commercio di Roma e che servono a promuovere un dibattito su diverse discipline, per capire che cosa fare per rilanciare l'economia dei nostri territori. I protagonisti di oggi sono persone che non sono normalmente interlocutori della Camera di commercio. Nel mondo dell'economia abbiamo dato sempre per scontata la salute. Siamo stati colpevolmente distratti. La vicenda del Covid ci ha trovati tutti impreparati, l'America in soli due mesi è riuscita a fare 20 milioni di disoccupati. La lezione del Covid è che la sanità è importante". L'idea dell'incontro di oggi è quella di avviare "una collaborazione tra pubblico e privato" tenendo conto che "non c'è solo la sanità come presidio, ma anche come filiera di export e di occupazione per i giovani che si laureano in queste discipline", ha concluso Tagliavanti. (Rer)