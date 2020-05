Difesa: incontro tra il capo di Stato maggiore Vecciarelli e il Cocer interforze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, ha incontrato a Roma, presso Palazzo Salviati, il Consiglio centrale della rappresentanza militare (Cocer), alla presenza dei capi di Stato maggiore delle Forze armate, dei comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di Finanza e del segretario generale della Difesa. Lo riferisce un comunicato stampa dello Stato maggiore della Difesa. L’incontro, al quale hanno preso parte i delegati delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di Finanza, si è svolto in un clima di reciproco rispetto e confronto. Il generale Vecciarelli ha richiamato l’attenzione sul particolare momento storico dovuto alla pandemia del Covid-19: “Mai come ora la coesione di intenti e la sinergia degli sforzi è essenziale al successo del lavoro del Cocer” e ha inoltre colto l’occasione per esprimere la propria soddisfazione per l’operato delle donne e degli uomini in uniforme a supporto della popolazione. In conclusione il capo di Stato maggiore della Difesa ha rinnovato la sua disponibilità e apertura a ricevere suggerimenti e fattive proposte, ritenendo che un confronto propositivo risulti essere un fattore di successo per Forze armate e le forze di Polizia a ordinamento militare: “La mia priorità, come quella dei capi di Stato maggiore delle Forze armate, dei comandanti generali e del segretario generale della Difesa è la salvaguardia degli interessi del personale sopra ogni cosa”. (Com)