Turismo: Gelmini (FI), da Ue colpo basso contro Italia, governo intervenga subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "dall'Unione europea arriva un colpo basso contro l'Italia. 'La Commissione europea propone un approccio graduale e coordinato per l'allentamento delle restrizioni ai viaggi tra aree e paesi membri con situazioni epidemiologiche sufficientemente simili'. In parole povere - continua la parlamentare in una nota - si dà il via libera ad accordi bilaterali tra Paesi per la circolazione dei cittadini. Le nazioni meno interessate dal coronavirus come la Grecia e la Croazia stanno provando ad aprire corsie privilegiate per i viaggi turistici con altri Paesi. Le più colpite da questa raccomandazione? L'Italia e la Spagna". L'esponente di FI invita il governo ad intervenire "immediatamente per salvaguardare il nostro Paese. L'Italia è stata tra le nazioni che più hanno sofferto il Covid, ma anche la prima che lentamente sta venendo fuori dall'emergenza. Auspicabilmente quest'estate la situazione da noi sarà molto più sicura rispetto al resto d'Europa. Non è accettabile" - conclude Gelmini - che i nostri imprenditori e le nostre aziende siano discriminati in questo modo".(Com)