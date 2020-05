Turchia: ministro Sanità, pandemia coronavirus è sotto controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus in Turchia è ora “sotto controllo”. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità turco, Fahrettin Koca, durante una conferenza stampa. Secondo il ministro, la Turchia ha registrato una costante riduzione dei casi di coronavirus nella quinta settimana da quando è stato segnalato il primo contagio di Covid-19. "Siamo stati in costante ripresa dalla settimana cinque dell’esplosione della pandemia. Nelle condizioni attuali, la pandemia è sotto controllo", ha dichiarato Koca, secondo cui circa il 70 per cento dei pazienti con coronavirus si è ripreso. Il ministro ha sottolineato che un totale di 98.889 pazienti si sono ripresi dal coronavirus in Turchia, precisando che i casi complessivi sono 141.475, con 1.704 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime della pandemia è salito a 3.894, con altri 53 decessi registrati nelle ultime 24 ore.(Res)