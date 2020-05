Messico: coronavirus, atterrato secondo volo con aiuti sanitari dagli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato oggi aall'aeroporto internazionale di Toluca, Messico, il secondo aereo proveniente dagli Stati Uniti con un carico di strumenti sanitari utili a fronteggiare l'emergenza del nuovo coronavirus. Il volo, parte di un accordo stretto dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador e dall'omologo statunitense Donald Trump in una telefonata svolta il mese scorso, ha portato un nuovo carico di respiratori meccanici da destinare al sistema sanitario messicano. Il ministero degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha ringraziato in "modo particolare" l'ambasciatore statunitense a Città del Messico, Chris Landau e l'impresa produttrice dei ventilatori, la Hamilton. Un primo carico di 221 apparecchi per la respirazione assistita era stata effettuato il 5 maggio. Nel dettaglio si era parlato di quattro modelli con prezzi che vanno da 16 mila a 24 mila dollari. (segue) (Mec)