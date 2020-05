Roma: M5s, esposto De Vito a probiviri su consiglieri, sarà colpa della stanchezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esposto ai probiviri da parte del presidente Marcello De Vito nei confronti di tre consiglieri del M5s, Andrea Coia, Enrico Stefàno, Angelo Sturni. Dura la replica del gruppo M5s in Campidoglio che in un post su Facebook, scrive: "In merito alle notizie di un esposto ai probiviri da parte del presidente Marcello De Vito nei confronti di tre consiglieri del M5s, il gruppo del Movimento cinque stelle in Campidoglio ritiene che l'iniziativa risenta di un momento di comprensibile stanchezza da parte del presidente dell'Assemblea capitolina, che ha evidentemente interpretato come un attacco personale quello che è invece l'esito di un semplice processo di confronto democratico all'interno del gruppo". "L'atto in questione - spiegano i consiglieri M5s - è stato infatti oggetto di una valutazione maturata nel tempo, che ha riguardato solo ed esclusivamente il merito della proposta, che -sulla base delle esperienze maturate da quando la proposta a prima firma del presidente De Vito fu depositata ad oggi- fanno ritenere il contenuto ridondante rispetto a quanto già previsto dal vigente regolamento del Consiglio comunale, art. 95 comma 3, utilmente e proficuamente attuato con costanza dalle commissioni Capitoline. In osservanza allo spirito democratico che ha sempre prevalso all'interno del nostro gruppo, le osservazioni dissonanti hanno sempre avuto diritto di espressione, salvo poi giungere a una composizione delle parti, anche se questo ha comportato ritiro di atti e ripensamenti. Continuiamo a credere in questo metodo ed è perciò con la speranza che il presidente De Vito riconosca nella procedura adottata quei valori in cui diceva di credere, che riteniamo voglia ripensare all'iniziativa diffusa dai media, a meno che essa non voglia testimoniare una volontà di isolamento di cui non potremo che prendere atto", conclude il post dei 5 stelle. (Rer)