Turismo: Michel, chiedo la riapertura delle frontiere europee il prima possibile

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in aula al Parlamento europeo riunito in plenaria, ha chiesto che vengano riaperte le frontiere europee il prima possibile, prendendo tutte le misure di precauzione. "Stiamo assistendo a impatti iniziali che sono già molto duri a livello economico, ad esempio nel settore del turismo, in quello del trasporto aereo e in molti altri comparti", ha detto Michel. Sulla questione del turismo, "gli Stati membri siano riuniti attorno allo stesso tavolo, con le maniche rimboccate, per cercare di avere coerenza". Michel ha chiesto "la riapertura delle frontiere europee il più presto possibile, prendendo ovviamente le misure precauzionali che devono essere prese, ma la questione della libera circolazione delle persone, una questione estremamente importante, la capacità di riaprire gradualmente la nostra capacità di sviluppo è estremamente essenziale socialmente". Per questo, ha concluso il presidente del Consiglio Ue, "spero che nei prossimi giorni possiamo davvero fare progressi permettendo agli Stati membri di essere sullo stesso tavolo di prendere decisioni in modo coerente e sincronizzato e di mostrare anche qui la nostra capacità di resilienza europea". (Beb)