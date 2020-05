Coronavirus: 105 casi nel milanese e 63 in città, scendono i dati a Bergamo e Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scendono i positivi a Bergamo e Brescia rispetto a ieri, con 24 casi nella bergamasca, rispetto ai 133 del giorno prima, e 94 casi in più nel bresciano, rispetto ai 128. A Bergamo la nota della Regione sottolinea che ai 12.294 (+133) di ieri vanno aggiunti 370 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio. Anche a Milano si segnala un calo: 21.731 (+105) di cui 9.185 (+63) in città rispetto ai dati di ieri 21.626 (+136) di cui 9.122 (+51) in città. Nelle altre province: Como 3.556 (+10), Cremona 6.273 (+18), Lecco 2.583 (+22), Lodi 3.301 (+8), Monza 5.141 (+29), Mantova 3.266 (+11), Pavia 4.849 (+29), Sondrio 1.321 (+4), Varese 3.302 (+29).(Rem)