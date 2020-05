Germania: armi ed esplosivi sequestrati in casa di un membro delle truppe speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaffiorano in Germania i sospetti che nei ranghi dei Commando forze speciali (Ksk) dell'esercito militino estremisti di destra. Grazie alle informazioni fornite dal Servizio di controspionaggio militare (Mad), la polizia ha, infatti, sequestrato armi ed esplosivi nell'abitazione privata di un membro del Ksk in Sassonia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il Mad indagava da tempo per sospetto estremismo di destra sull'uomo, accusato di aver violato la legge sul controllo delle armi da guerra. Nel Ksk prestava servizio l'ufficiale scoperto nel 2017 mentre, spacciandosi per un richiedente asilo siriano, pianificava un attentato in Germania. L'obiettivo era addossare la responsabilità dell'attacco agli immigrati, provocare una reazione xenofoba e sovvertire l'ordine pubblico. Da tempo, il ministero della Difesa e le Forze armate (Bundeswehr) della Germania hanno aumentato l'impegno contro ogni forma di estremismo tra i militari. “Chiunque sia un radicale non ha alcun posto nella Bundeswehr”, ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). Il Mad ha pubblicato il suo primo rapporto annuale sui casi di estremismo nella Bundeswehr il 5 maggio scorso. Dal documento risulta che, tra il 2018 e il 2019, i militari sospettati di appartenere alla destra radicale sono aumentati da 270 a 363. Tuttavia, non vi è alcuna prova che attesti la presenza di gruppi organizzati tra i ranghi della Bundeswehr. Si tratta, infatti, di contatti tra singoli soggetti, tanto nella vita reale quanto su internet. In particolare, il Mad ha individuato nelle Forze armate tedesche 14 estremisti classificati come “categoria rossa” per il loro potenziale di rischio. Otto sono esponenti della destra radicale, quattro sono islamisti e due appartengono ai “Reichsbuerger” o “cittadini dell'Impero”. (segue) (Geb)