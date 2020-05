Germania: armi ed esplosivi sequestrati in casa di un membro delle truppe speciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di nostalgici del Reich tedesco che, non necessariamente monarchici, non riconoscono la Repubblica federale di Germania e le sue leggi e sostengono forme di autogoverno comunitario a livello locale, di norma confinate a limitati agglomerati rurali o a singole abitazioni. Tra le attività dei “Reichsbuerger” figurano ronde di sorveglianza nelle città e l'organizzazione di milizie armate. Nel 2018 il totale degli estremisti nella Bundesweher era di sette casi, quattro di destra e tre islamisti. Nel 2019, il Mad ha scoperto tra i militari tedeschi anche 38 casi di mancanza di lealtà alla Costituzione, di cui 27 estremisti di destra, quattro islamisti, tre “Reichsbuerger”, tre aderenti a “ideologie estremiste straniere” e un soggetto della sinistra radicale. Il direttore del Mad, Christof Gramm, ha commentato: “Viviamo in una democrazia stabile, ma dobbiamo riconoscere anche che le minacce ai valori fondamentali della nostra società aperta sono aumentate”. Gramm ha aggiunto: “gli sforzi dell'estrema destra mettono in particolare a repentaglio l'ordinamento liberaldemocratico”. La Bundeswehr, ha quindi evidenziato Gramm, “non è al di fuori della società, ma è influenzata da questo sviluppo come parte della società”. Secondo il Mad, l'aumento dei casi di sospetti estremisti di destra nella Bundeswehr deriva dall'incremento delle segnalazioni da parte del personale delle Forze armate tedesche e dal potenziamento delle strutture del controspionaggio. (Geb)